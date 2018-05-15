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15. 05. 2018

США готовы ввести новые санкции против РФ

Министерство финансов США готово ввести новые санкции в отношении России. Об этом заявила заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, курирующая противодействие терроризму и финансовую разведку, сообщает во вторник, 15 мая, агентство Bloomberg.

Манделкер отметила, что США "готовы заставить платить по счетам в ответ на весь спектр продолжающихся злонамеренных действий со стороны российского правительства".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний.

В их числе оказался бизнесмен Олег Дерипаска и его компании: агрохолдинг Кубань, Евросибэнерго, Русал, холдинг Русские машины и Группа ГАЗ, инвестиционная компания B-Finance, холдинги Базовый элемент и En+.

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Источник: korrespondent.net

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