Дело о госизмене. Обыск и задержания в РИА Новости

Служба безопасности Украины провела пять обысков в офисах информационного агентства РИА Новости-Украина.

СБУ также задержала руководителя портала Кирилла Вышинского. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных ЛДНР. Дело расследуют по статье госизмена. Корреспондент.net собрал подробности.

Обыски и задержания

О том, что в офисе информационного агентства РИА Новости Украина проводится обыск, СБУ сообщила сама сегодня утром. За несколько минут до этого стало известно также о задержании Кирилла Вышинского - руководителя издания.

"С 10 утра нет никакой связи ни с Кириллом Вышинским, ни с другими представителями агентства. На связи только единственный сотрудник, который находится в командировке в Сочи",- сообщили источники Коммерсанта в информационном агентстве.

Один из представителей руководства РИА Новости-Украина рассказал изданию, что украинские спецслужбы заинтересовались работой портала после того, как оно сделало несколько репортажей о праздновании в Украине 9 мая.

Как пишет газета со ссылкой на близкие к украинским силовым структурам источники, часть людей оказалась "прямыми сотрудниками" российского информационного агентства РИА Новости, действующими не в интересах Украины".

Кроме того, обыски прошли и дома у журналистов. Корреспондент РИА Новости Людмила Лысенко рассказала, что сотрудники СБУ пришли в ее квартиру в Киеве, провели обыск и вызвали на допрос, но задерживать не стали.

Госизмена и работа на Россию

На брифинге спикер СБУ рассказал, что руководитель РИА Новости-Украина Кирилл Вышинский имеет двойное гражданство. Второй паспорт был найден во время обысков.

"Кроме процессуальных действий будет рассматриваться вопрос о лишении его украинского гражданства", - заявил замглавы ведомства Виктор Кононенко, отметив, что Вышинского "лучше судить как гражданина Украины".

По ее словам, сотрудники СБУ совместно с прокуратурой Автономной Республики Крым раскрыли деятельность сети медиаструктур, подконтрольных России. Ведомство считает, что агентство использовалась Россией в рамках гибридной информационной войны против Украины.

На брифинге заявиди, что Вышинский делал материалы, которые дискредитируют ВСУ, и получал за это ежемесячно 53 тысячи евро из России.

После возвращения из Крыма в 2014 году Вышинский при поддержке еще нескольких журналистов развернул активную деятельность по поддержке ЛДНР, заявили в Службе безопасности.

Вышинский также фигурирует в списках украинского сайта Миротворец. В 2014 году он был награжден российской медалью ордена За заслуги перед Отечеством с формулировкой "за объективное освещение событий в Крыму".

"Установлено и задокументировано, что весной 2014 года Вышинский получил задание выехать в АР Крым для проведения подрывных информационных акций. Именно он и подконтрольные ему журналисты делали там материалы, которые оправдывали аннексию Крыма и "присоединение" Крыма к РФ. За это был награжден государственной наградой РФ закрытым указом президента России медалью За возвращение Крыма", - заявили в СБУ.

Около 20 человек, которые "были привлечены к журналистской деятельности в РИА Новости-Украина, будут проходить в расследовании в качестве свидетелей. В СБУ отметили, что они являются украинскими гражданами.

В МВД, в свою очередь, не исключили, что могут пройти новые задержания сотрудников РИА Новости-Украина.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал в Facebook, что действия Вышинского подпадают под статью 111 Уголовного кодекаса Украины - государственная измена. Он также приложил фотографии найденых у руководителя РИА Новости-Украины вещей.

Cмотрите фотогалерею: Дело о госизмене. Обыск и задержания в РИА Новости

Реакция Москвы

После обысков российское посольство отправило в МИД Украины ноту протеста с требованием "прекратить насилие над представителями СМИ". В документе Россия потребовала немедленно освободить Вышинского и наказать виновных в его задержании.

Спикер Кремля Дмитрий Песков называл "возмутительными и вопиющими" действия силовых структур Украины в отношении российских СМИ. В Кремле также решительно осудили действия СБУ и пообещали "меры взаимности", как только получат более детальную информацию.

По его мнению, такие действия "противоречат всем нормам и правилам, они заслуживают самого жесткого осуждения по линии международных организаций.

"Мы будем с нетерпением ждать этой жесткой и бескомпромиссной реакции", - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий выразил уверенность, что на летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ российские делегаты выступят с призывом осудить задержание журналистов РИА Новости Украина.

Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев призвал украинские власти немедленно освободить Вышинского. Он также пообещал обратиться в международные структуры.

В свою очередь, главный редактор МИА Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что действия СБУ - "это месть Киева за Крымский мост".

"Ворвались в наш офис, сотрудники не выходят на связь, сайт не обновляется, телефоны заблокированы", - написала Симоньян в Twitter.

Она отметила, что украинский ресурс юридически не связан с ними, но является информационным партнером.

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Источник: korrespondent.net