Керченский мост нарушает суверенитет Украины – ЕС

Построенный Россией Керченский мост в аннексированный Крым нарушает суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении представителя ЕС Майи Косьянчич, опубликованном пресс-службой Европейской службы внешнего действия во вторник, 15 мая.

"Российская Федерация построила Керченский мост в Крыму без согласия Украины. Это является еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины Россией. Строительство моста направлено на дальнейшую вынужденную интеграцию незаконно аннексированного полуострова с Россией и его изоляцию от Украины, частью которой она является", – говорится в заявлении.

Отмечается, что мост ограничивает прохождение судов через Керченский пролив к украинским портам в Азовском море.

"Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и не признает это нарушение международного права", – говорится в заявлении.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. Автомобильное движение по мосту запустят 16 мая в 5.30 утра.

Президент Украины Петро Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

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Источник: korrespondent.net