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15. 05. 2018

В СБУ рассказали, что ждет сотрудников РИА Новости Украина

Члены редакции РИА Новости Украина будут проходить в расследовании в качестве свидетелей. Об этом на брифинге во вторник, 15 мая, сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко, сообщает УНИАН.

"Они будут проходить в статусе свидетелей, и их около двух десятков человек", - сказал он.

На вопрос, являются ли эти лица сотрудниками РИА Новости Украина, Кононенко ответил: "Это все граждане Украины. Давайте пока на этом остановимся. Это граждане Украины, которые были привлечены к журналистской деятельности".

Напомним, ранее сегодня сообщалось о следственных действиях в офисе РИА Новости-Украина в Киеве и о задержании журналиста РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Позже СБУ пришла с обысками домой к журналистке РИА Новости-Украина Людмиле Лысенко.

Как сообщалось, дело РИА Новости ведут по статье о госизмене.

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Источник: korrespondent.net

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