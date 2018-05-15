РФ направила Киеву ноту протеста из-за ситуации с РИА Новости

Посольство России в Киеве направило в МИД Украины ноту протеста с требованием прекратить преследование представителей российского СМИ. Это произошло после того, как СБУ провела обыски в офисе РИА Новости-Украина и задержала руководителя информагентства Кирилла Вышинского, сообщает пресс-служба ведомства.

"Посольство с возмущением констатирует, что несмотря на наши неоднократные требования прекратить систематическое применение силы против журналистов, работающих в российских информационных агентствах, украинская сторона в нарушение своих международных обязательств и внутреннего законодательства упорно продолжает ограничивать свободу слова, препятствовать журналистской деятельности, публичному высказыванию взглядов и убеждений, устраивать репрессии против корреспондентов", - говорится в заявлении.

В связи с этим российское посольство требует принять "меры для прекращения насилия над представителями СМИ, немедленного освобождения К. Вышинского, объективного расследования обстоятельств случившегося, наказания виновных в превышении должностных полномочий".

Дипломаты РФ также призывают украинскую власть "воздержаться от дальнейших конфронтационных шагов, ведущих к деградации отношений" между Москвой и Киевом.

Напомним, во вторник, 15 мая, несколько сотрудников офиса РИА Новости-Украина были допрошены. По версии СБУ, после возвращения из России в Киев Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР. В ходе обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта - российский и украинский.

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Источник: korrespondent.net