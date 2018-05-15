В России суд арестовал оппозиционера Навального

Тверской суд Москвы во вторник, 15 мая, приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга из-за акции 5 мая Он нам не царь. Об этом политик заявил в соцсети.

Сразу после вынесения решения судья перешел к рассмотрению второго дела, открытого против Навального, касающегося неповиновения полиции.

"30 суток уже дали, а "суд" все еще продолжается. Новое дело рассматривают. Очень странное ощущение. Ну все-таки сейчас пятый срок Путина. Должно же хоть что-то отличаться от четвертого срока", - написал Навальный.

Напомним, в ряде городов РФ перед инаугурацией Путина 5 мая прошли акции Он нам не царь.

Кроме Алексея Навального на акциях задержали более тысячи человек. Больше всего задержанных было в Москве. Там правоохранители задержали 475 человек.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net