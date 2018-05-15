Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 20:46
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
15. 05. 2018

Германия даст медицинские авто больницам Донбасса

Больницам Попасной, Светлодарска, Торецка и Авдеевки будут бесплатно переданы санитарные автомобили. Об этом во вторник, 15 мая, УНИАН сообщили в Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Отмечается, что о передаче четырех санитарных автомобилей для больниц вдоль контактной линии будет объявлено на пресс-конференции Действуем вместе: партнерство и диалог, которая состоится 17 мая.

В конференции примут участие первый вице-премьер-министр Степан Кубив, парламентский статс-секретарь Мария Флаксбарт и посол Германии Эрнст Райхель.

"Приобретение этих автомобилей и средств неотложной медицинской помощи является продолжением нашей обширной активной деятельности в Украине", - сказала Флаксбарт, которая осуществит свою первую официальную поездку в Киев.

"При помощи этих автомобилей можно будет транспортировать раненых и больных в лучше оборудованные больницы для дальнейшего лечения. Таким образом будут спасены жизни людей", - сказала она.

На конференции около 400 экспертов обменяются мнениями относительно опыта и перспектив сотрудничества.

Ранее Порошенко предложил станам ЕС взять шефство над городами Донбасса.

Напомним, что USAID даст $125 млн на развитие экономики Донбасса. Средства предназначены для Донбасса и "тех окружающих территорий, которые почувствовали на себе влияние российской агрессии".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.