Германия даст медицинские авто больницам Донбасса

Больницам Попасной, Светлодарска, Торецка и Авдеевки будут бесплатно переданы санитарные автомобили. Об этом во вторник, 15 мая, УНИАН сообщили в Посольстве Федеративной Республики Германия в Украине.

Отмечается, что о передаче четырех санитарных автомобилей для больниц вдоль контактной линии будет объявлено на пресс-конференции Действуем вместе: партнерство и диалог, которая состоится 17 мая.

В конференции примут участие первый вице-премьер-министр Степан Кубив, парламентский статс-секретарь Мария Флаксбарт и посол Германии Эрнст Райхель.

"Приобретение этих автомобилей и средств неотложной медицинской помощи является продолжением нашей обширной активной деятельности в Украине", - сказала Флаксбарт, которая осуществит свою первую официальную поездку в Киев.

"При помощи этих автомобилей можно будет транспортировать раненых и больных в лучше оборудованные больницы для дальнейшего лечения. Таким образом будут спасены жизни людей", - сказала она.

На конференции около 400 экспертов обменяются мнениями относительно опыта и перспектив сотрудничества.

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Источник: korrespondent.net