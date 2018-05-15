В ЛНР заявили о собственных Правилах дорожного движения

В самопровозглашенной "Луганской народной республике" заявили о "разработке" собственных Правил дорожного движения. Об этом во вторник, 15 мая, сообщают сепаратистские СМИ.
Согласно сообщению, новые ПДД, по которым будут ездить на оккупированной части Луганской области с 1 сентября, утвердил "совет министров" квазиреспублики.
"За основу взяты правила дорожного движения Российской Федерации, опираясь на накопленный опыт по соблюдению правил дорожного движения в "республике", с учетом опыта других стран и были разработаны правила дорожного движения ЛНР", - заявил сегодня в Луганске "заместитель министра внутренних дел ЛНР" Юрий Говтвин.
Он считает, что ПДД ЛНР "являются юридическим документом".
На специальном брифинге представители "министерства внутренних дел ЛНР" рассказали о некоторых отличиях в новых "правилах" по сравнению с ПДД Украины, по которым ездят сейчас:
- вынужденная остановка согласно ПДД Украины может быть связана с состоянием любого участника дорожного движения. По новым "правилам" – только водителя или пассажира;
- по ПДД Украины дневные ходовые огни должны обязательно иметь белый цвет и быть предусмотрены конструкцией транспортного средства. В "республике" это будут просто внешние световые приборы, предназначенные для улучшения видимости движущегося транспортного средства спереди в светлое время суток;
- по ПДД Украины водитель обязан предъявить документы сотруднику дорожной полиции. В "республике" же хотят заставить водителя отдавать документы в руки местного "правоохранителя";
- помимо обязательных документов, предусмотренных ПДД Украины, на оккупированной территории Луганской водители должны будут иметь при себе путевой лист и товарно-транспортные документы. Проверять их смогут сотрудники "полиции" или другие представители "государственной власти";
- по ПДД Украины на всех нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы имеют преимущество. В "республике" у пешеходов преимущества не будет. Пешеходы смогут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход проезжей части будет для них безопасен;
- "полиция" квазиреспублики сможет останавливать транспортные средства не только жезлом или рукой, но и с помощью громкоговорящих устройств.
Напомним, ранее сегодня спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что не рассматривает возможность поездки в Донецк или Луганск, подконтрольные сепаратистам. По его словам, он не собирается легитимизировать "республики", поскольку это "искусственные образования".
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Источник: korrespondent.net
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