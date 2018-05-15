Российский президент Владимир Путин 15 мая официально открыл Крымский мост, который ведет из России на аннексированный полуостров.

Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 35 грузовых автомобилей. При этом, проезд для таких машин закрыт до середины осени, с 16 мая мост доступен для легкового и общественного транспорта.

Соцсети бурно отреагировали на открытие моста, который в России называют "стройкой века". Корреспондент.net собрал реакцию.

Самой популярной шуткой среди россиян стало сравнение проезда Путина на самосвале с ранее популярным сериалом Дальнобойщики, который сам стал мемом.

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков позже рассказал журналистам, что у Путина уже около 20 лет есть права категории С.

Путин прибыл на открытие моста через Керченский пролив. Глава государства управляет КАМАЗом. pic.twitter.com/Hp0IR11983 — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 мая 2018 г.

Однако подьзователи соцсетей задались вопросом, почему тогда Путин и его пассажиры не пристегнуты ремнями безопасности.

Телеканалу Дождь и некоторым другим медиа открытие моста нопомнило фильм Безумный Макс: дорога ярости 2015 года.

Вышел не тот царь. Соцсети об инаугурации Путина

Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков

Однако среди россиян было достаточное количество резких и ироничных высказываний.

Пользователи обращали внимание на то, что Крымский мост вошел в пятерку самых дорогих в мире (около четырех миллиардов рублей). При этом в России есть много проблем, которые следовало бы решить в скором времени.

Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков 15 мая Путин будет открывать Крымский мост.... Примерно так.

😁😁😁 pic.twitter.com/6S7Wc0DvlF — Каспер⚡Привидение👻 (@vnf_m) 14 мая 2018 г. Жители Крыма пишут, что с открытием моста на полуострове могут возникнуть транспортные проблемы. Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков

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Источник: korrespondent.net