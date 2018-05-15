Российский президент Владимир Путин 15 мая официально открыл Крымский мост, который ведет из России на аннексированный полуостров.
Путин сел за руль КамАЗа и возглавил колонну из 35 грузовых автомобилей. При этом, проезд для таких машин закрыт до середины осени, с 16 мая мост доступен для легкового и общественного транспорта.
Соцсети бурно отреагировали на открытие моста, который в России называют "стройкой века". Корреспондент.net собрал реакцию.
Самой популярной шуткой среди россиян стало сравнение проезда Путина на самосвале с ранее популярным сериалом Дальнобойщики, который сам стал мемом.
Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков позже рассказал журналистам, что у Путина уже около 20 лет есть права категории С.
Путин прибыл на открытие моста через Керченский пролив. Глава государства управляет КАМАЗом. pic.twitter.com/Hp0IR11983— Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 15 мая 2018 г.
Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков
Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков
15 мая Путин будет открывать Крымский мост.... Примерно так.— Каспер⚡Привидение👻 (@vnf_m) 14 мая 2018 г.
😁😁😁 pic.twitter.com/6S7Wc0DvlF
Cмотрите фотогалерею: Сеть о Крымском мосте: новый сезон Дальнобойщиков
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Источник: korrespondent.net
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