Лента RSS
Подписаться на ленту
15 мая 2018, вторник, 20:46
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
15. 05. 2018

Полиция опубликовала фото херсонских грабителей

Правоохранители установили личности граждан, которых подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых. С этой целью в пяти регионах введен оперативный план Сирена, его действие продлено. Об этом в ходе видеоселекторного совещания членов оперативного штаба Нацполиции сообщил первый заместитель главы ведомства - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых граждан, которых правоохранители подозревают в причастности к разбойному нападению.

Поэтому полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:

 
 

Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области

Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г. Херсон,

Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г. Херсон,

Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области

Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г. Херсон.

Напомним, вечером 14 мая в Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин в ТРЦ Фабрика. При попытке задержания злоумышленники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.