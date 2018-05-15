Полиция опубликовала фото херсонских грабителей

Правоохранители установили личности граждан, которых подозревают в разбойном нападении на ювелирный магазин в Херсоне. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.
Сейчас полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия с целью установления местонахождения и задержания подозреваемых. С этой целью в пяти регионах введен оперативный план Сирена, его действие продлено. Об этом в ходе видеоселекторного совещания членов оперативного штаба Нацполиции сообщил первый заместитель главы ведомства - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
По его словам, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности пятерых граждан, которых правоохранители подозревают в причастности к разбойному нападению.
Поэтому полицейские подготовили ориентировки с приметами предполагаемых нападавших:
Никитин Андрей Викторович, 1983 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области
Хрусталев Тимофей Анатольевич, 1967 г.р., житель г. Херсон,
Ахмадуллин Алексей Рашидович, 1980 г.р., житель г. Херсон,
Федорак Валентин Мирославович, 1974 г.р., житель г. Первомайск Николаевской области
Дяченко Алексей Борисович, 1968 г.р., житель г. Херсон.
Напомним, вечером 14 мая в Херсоне неизвестные совершили вооруженное разбойное нападение на ювелирный магазин в ТРЦ Фабрика. При попытке задержания злоумышленники совершили вооруженное сопротивление, сожгли один из своих автомобилей и скрылись.
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Источник: korrespondent.net
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