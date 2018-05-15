В ходе обысков в редакции РИА Новости-Украина СБУ нашла ордена России за "возвращение" Крыма. Об этом во вторник, 15 мая, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган в своем Facebook.
По ее словам, информагентство Новости-Украина действовало незаконно.
"Проводятся обыски в редакции и пресс-центре незаконно действующего в нашей стране медиа ресурса РИА Новости-Украина, а также по адресам проживания лиц, которые организовывали и обеспечивали его противоправную деятельность", - написала Сарган.
Она добавила, что Федеральное государственное унитарное предприятие МИА Россия Сегодня для "проведения подрывной деятельности против Украины" в 2014 году без государственной регистрации создало Российское информагентство Новости Украина, с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа-пространство наполнялось "искаженной информацией о событиях в Украине, в том числе, всячески оправдывалась оккупация полуострова Крым Россией".
При этом пресс-секретарь генпрокурора уточнила, что обыски проводила прокуратура АР Крым и СБУ в рамках уголовного производства по фактам развязывания Россией агрессивной войны в информационной сфере против Украины и государственной власти.
"Сейчас обыски продолжаются, однако в ходе их проведения уже выявлен значительный объем доказательной информации, подтверждающей описанную противоправную деятельность. По завершении обысков будет решен вопрос о задержании лица, непосредственно руководившего незаконным информагентством РИА Новости Украина и сообщения ему о подозрении", - написала Сарган.
По ее словам, по результатам проведенных следственных и негласных следственных действий установлена причастность граждан Украины к незаконной деятельности указанных медиа-ресурсов в Украине.
Cмотрите фотогалерею: СБУ нашла в редакции РИА Новости-Украина ордена РФ за "возвращение" Крыма
"В ходе расследования получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет ресурсе РИА Новости Украины, содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности", - добавила Сарган.
Напомним, во вторник, 15 мая, несколько сотрудников офиса РИА Новости-Украина были допрошены. По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР. Во время обысков у руководителя РИА Новости Украины обнаружили два паспорта - российский и украинский.
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Источник: korrespondent.net
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