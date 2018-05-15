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15. 05. 2018

В ПАСЕ наказали подозреваемых в коррупции экс-президента и депутатов

Регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы во вторник, 15 мая, на встрече в Париже избрал наказание для экс-президента ассамблеи Педро Аграмунта и депутатов, подозреваемых в коррупционных действиях. Об этом заявил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев, передает Европейская правда.

По его словам, комитет согласился с необходимостью наказать депутатов, несмотря на то, что юридически их вина еще не доказана. Решение основывалось на докладе внешней следственной группы о системной коррупции в ПАСЕ.

"Регламентный комитет признал Педро Аграмунта, Жорди Шукла, Чезара Преду и Самеда Сеидова виновными в серьезном нарушении кодекса поведения ассамблеи", - сообщил Арьев.

Согласно правилам ПАСЕ, регламентный комитет имеет полномочия без согласования с ассамблеей накладывать санкции на депутатов-нарушителей.

Отмечается, что самые жесткие ограничения введены против экс-президента ассамблеи Педро Аграмунта.

"Все четверо депутатов лишены всех предусмотренных правилами прав, кроме права голоса и права подавать проекты документов. Санкции против Аграмунта введены на десять лет, против остальных на два года", - рассказал Арьев.

Как сообщается, решение комитета пока еще не опубликовано, но в разговоре изданию эту информацию подтвердили и другие участники заседания. По словам одного из собеседников, на заседании присутствовал сам Аграмунт, который игнорирует большинство событий в рамках ПАСЕ. Как утверждается, он был крайне возмущен докладом, пришедшим к выводу о высокой вероятности его вовлеченности в коррупцию.

Напомним, президент ПАСЕ Педро Аграмунт написал заявление об отставке в начале октября 2017 года.

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Источник: korrespondent.net

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