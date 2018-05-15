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15. 05. 2018

Руководителю РИА Новости-Украина объявили подозрении в госизмене

Руководителю РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в государственной измене. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-центр СБУ.

"Служба безопасности Украины информирует, что руководителю пропагандистского антиукраинского информационного ресурса РИА Новости-Украина Кириллу Вышинскому объявлено о подозрении в совершении преступления и задержано согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Уголовное производство, открыто по статье о Государственной измене Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное следствие.

Напомним, во вторник, 15 мая, несколько сотрудников офиса РИА Новости-Украина были допрошены. По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР. Во время обысков у руководителя РИА Новости Украины обнаружили два паспорта - российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

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Источник: korrespondent.net

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