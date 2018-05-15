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15. 05. 2018

Россия поддерживала сепаратистов Каталонии - разведка ФРГ

Россия оказывала поддержку каталонским сепаратистам перед референдумом в октябре 2017 года. Об этом заявил президент Федерального ведомства по защите конституции Германии Ханс-Георг Маасен на симпозиуме в Берлине, передает Spiegel.

"Немецкие спецслужбы исходят из того, что российские тролли "подогревали" общественные споры о независимости Каталонии. У них, очевидно, есть свидетельства того, что Россия поддерживает каталонское сепаратистское движение пропагандой... Маасен говорит, что получил эту информацию не из первых рук, но считает ее очень правдоподобной", - говорится в статье журнала.

При этом Маасен уточнил, что речь идет о "дезинформации и пропаганде", а не о финансовой поддержке.

В целом на симпозиуме, как сообщается, немецкая, британская, а также натовская спецслужбы обвинили Россию в стремлении дестабилизировать западные демократии.

Ранее сообщалось, что в Испании утвердили нового главу Каталонии.

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Источник: korrespondent.net

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