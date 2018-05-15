Израиль заявил о высылке турецкого консула из Иерусалима

Израиль принял решение о высылке турецкого консула в Иерусалиме. Об этом со ссылкой на официального представителя МИД Израиля во вторник, 15 мая, сообщает Reuters.

По словам представителя МИД Израиля, турецкому дипломату было предложено вернуться в Турцию "на некоторый период времени для проведения консультаций".

Как сообщается, до этого с аналогичной формулировкой власти Турции выслали из страны посла Израиля. Ему также было предложено "на некоторое время" провести консультации со своим руководством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ранее выступил с критикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, обвинив его в поддержке движения ХАМАС.

Напомним, кризис в отношениях Израиля и США с мусульманскими странами был вызван решением Дональда Трампа перенести американское посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим.

Официальный перенос представительства США в Иерусалим состоялся 14 мая.

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Источник: korrespondent.net