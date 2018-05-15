В Шумилино прошел фестиваль Божьей Матери Фатимской

В Шумилино в санктуарии Матери Божией Фатимской 13 мая отметили 101-ю годовщину Фатимских явлений Божией Матери.

В приход прибыли многочисленные паломники со всей Витебской епархии, из витебского прихода святой Варвары пришло пешее паломничество в составе 22 человек, сообщает catholicnews.by.

Святую мессу возглавил епископ Витебский, который вынужден был опоздать на 15 минут, чтобы исповедать всех желающих. В богослужении участвовали канцлер епархии отец Виктор Мисевич, официал епископского суда ксендз Алексей Ляшко, отец Кшиштоф Коцъян ОР, который привел пешее паломничество из Витебска, греко-католический священник о. Дмитрий Гришан.

После торжественного входа священнослужителей в храм, настоятель прихода в Шумилино отец Анджей Юхневич ОМI зачитал свидетельство того, как 101 год назад перед пастушками в Фатиме явилась Богородица.

В этот день епископ Витебской епархии Олег Буткевич отмечал годовщину своего рукоположения.

В своем слове к верующим епископ Олег обратил внимание на тот факт, что мы начали жить во втором веке после фатимских явлений Божией Матери. «И не случайно этот храм возник здесь, на востоке нашей стране. Ведь такова была воля Матери Божией — чтобы люди обратились, в первую очередь, на востоке Европы. И теперь, через сто лет, значительно больше детей приходит, чтобы поклониться Богородице», – отметил иерарх.

После окончания богослужения состоялась процессия с фигурой Матери Божьей Фатимской вокруг санктуария. Во время процессии верующие сделали пять остановок, на каждом из которых было отмолено одно таинство Розария.

В конце ждало угощение на свежем воздухе и выступление музыкального коллектива из Оболя “Гарэзнікі”.

Источник: krynica.info