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15. 05. 2018

В Мукачево авария боевых машин: есть пострадавшие

В Мукачево Закарпатской области во вторник, 15 мая, во время движения в колонне произошло столкновение двух боевых машин, в результате чего четверо военнослужащих с различными травмами были госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского легиона (128-й горно-пехотной бригады) в Facebook.

Отмечено, что инцидент произошел в ходе проведения занятий по боевой подготовке в военной части А1556 (г. Мукачево) на Ужгородском участке полигона.

"Четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести. Травмированным военнослужащим оперативно была оказана первая медицинская помощь силами медицинского подразделения воинской части. В дальнейшем они доставлены в Закарпатскую областную клиническую больницу. Угроз жизни военнослужащих нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что командованием воинской части назначено служебное расследование, по результатам которого обещают принять меры.

Ранее сообщалось, что в Киеве поезд с танком протаранил авто.

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Источник: korrespondent.net

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