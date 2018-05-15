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15. 05. 2018

КНДР отменила переговоры с Южной Кореей

КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая, из-за совместных учений американских и южнокорейских военных, сообщает Yonhap news.

Также, по данным агентства, северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит с США.

Как отмечает Yonhap, Центральное телеграфное агентство КНДР назвало учения "репетицией вторжения" и провокацией для "потеплевших" отношений между двумя Кореями.

Напомним, инициатором встречи, которая должна была состояться в пункте переговоров Пханмунджом на границе двух государств, выступал Пхеньян. На переговорах должны были обсудить вопросы возобновления диалога по линии Красного Креста и встреч родственников, разобщенных на Юге и Севере.

Как сообщал Корреспондент.net, в конце апреля между лидерами Южной Кореи и КНДР состоялся первый за десять лет саммит. По итогам встречи была принята совместная декларация, в которой Пхеньян и Сеул заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова и улучшать отношения.

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Источник: korrespondent.net

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