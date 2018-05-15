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15. 05. 2018

Госдеп прокомментировал задержание главы РИА Новости-Украина

Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт прокомментировала ситуацию с задержанием главы РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского. Об этом она сказала на брифинге 15 мая, пишет РИА Новости.

"Задержания журналистов и обыски в СМИ должны быть проведены с соблюдением закона, что включает и соблюдение международного законодательства о правах человека. Мы относимся к таким действиям серьезно", − указала Науэрт.

При этом она подчеркнула, что Вашингтон понимает обеспокоенность Украины, как и многих других стран, активной пропагандой. 

Отмечается, что в Госдепе затруднились ответить на вопрос о том, обсуждали ли США с правительством Украины возможные обыски в редакциях российских СМИ и задержания журналистов.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Кремль возмущен обысками у РИА Новости-Украина

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Источник: korrespondent.net

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