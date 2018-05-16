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16. 05. 2018

Палестина отозвала из США своего посла

Палестинская национальная администрация отозвала посла из Вашингтона в ответ на перенос посольства США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом говорится в заявлении МИД Палестины.

"Решение было принято после перевода посольства Соединенных Штатов из Тель-Авива в Иерусалим. Посол прибудет домой завтра", − отмечается в сообщении.

Указание отозвать посла отдал президент Махмуд Аббас. Он прибудет в Палестину в среду, 16 мая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об отзыве послов из США и Израиля для проведения консультаций. На фоне столкновений между палестинцами и израильскими военными с десятками погибших он назвал Израиль "террористическим государством" .

Напомним, 14 мая США официально перенесли свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Это вызвало акции протеста палестинцев на границах сектора Газа, которые переросли в столкновения с израильскими военными.

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Источник: korrespondent.net

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