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16. 05. 2018

США осуждают строительство и открытие моста в Крым

Представитель Госдепартамент США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон осуждает открытие движения по Крымскому мосту через Керченский пролив. 

"Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины. Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право",  отметила Науэрт.

Также она подчеркнула, что мост "представляет собой не только попытку России укрепить свой незаконный захват и оккупацию Крыма, но и препятствует судоходству, ограничивая размеры кораблей, которые могут проходить через Керченский пролив,  единственный путь попадания в территориальные воды Украины в Азовском море".

Представитель Госдепа еще раз указала, что санкции в отношении России, связанные с присоединением Крыма, сохранятся до тех пор, пока полуостров не вернется в состав Украины.

Ранее в ЕС заявили, что построенный Россией Керченский мост в аннексированный Крым нарушает суверенитет Украины.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. 

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Источник: korrespondent.net

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