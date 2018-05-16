Госдеп не должен "расшаркиваться" перед властями Украины − МИД России

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала Госдепартамент США потребовать незамедлительного освобождения журналиста РИА Новости-Украина, задержанного СБУ.

"Обращаюсь к коллегам из госдепа: не расшаркиваться надо перед потерявшими какое-либо представление о правах человека властях Украины, а строгим голосом, как вы умеете отчитывать всех остальных, потребовать незамедлительного освобождения представителей прессы", − написала Захарова в Facebook.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

РФ направила Киеву ноту протеста из-за ситуации с РИА Новости

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net