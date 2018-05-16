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16. 05. 2018

История не простит США и Израиль − Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что история не простит США и Израиль. Так он прокомментировал столкновения в секторе Газа, жертвами которых стали десятки палестинцев, сообщает Anadolu.

"История не простит США и Израиль, мы станем свидетелями этого. <...> Резолюции ООН предусматривают отказ от любых шагов по изменению статуса Иерусалима, гарантированного международными соглашениями", − подчеркнул Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в ходе своего визита в Лондон. 

Говоря о переносе посольства США в Иерусалим Эрдоган отметил, что этим шагом Вашингтон продемонстрировал, что является стороной арабо-израильского конфликта, а не не посредником в его урегулировании.

Он отметил, что предстоящий чрезвычайный саммит Организации исламского сотрудничества по ситуации в Палестине, который пройдет в Стамбуле по инициативе Турции, станет очень серьезным сигналом для всего мира.
 
Ранее Эрдоган назвал Израиль террористическим государством, а его действия в секторе Газа — геноцидом. Он объявил в Турции трехдневный траур по погибшим в секторе Газа, а также отозвал турецких послов из США и Израиля. 

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Источник: korrespondent.net

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