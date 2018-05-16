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16. 05. 2018

Иран и Евросоюз намерены сохранить ядерную сделку

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф и верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини выразили надежду, что им удастся сохранить ядерное соглашение об иранской атомной программе, несмотря на выход из него США.

"Мы на правильном пути и движемся в верном направлении", − заявил Зариф во вторник, 15 мая, по окончании переговоров с Могерини в Брюсселе.

В свою очередь глава европейской дипломатии назвала эту встречу "продуктивной" и заявила, что Брюссель уверен в необходимости сохранить соглашение, чрезвычайно важное для "безопасности Евросоюза и глобальной системы нераспространения ядерного оружия".

Она подчеркнула, что сделка по иранской ядерной программе работает и не нуждается в дополнениях или изменениях

Напомним, 8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из соглашения о ядерной программе Ирана, заключенного в 2015 году.

Трамп назвал соглашение с Ираном в его настоящем виде неприемлемым, отметив, что оно допускает возможность обмана со стороны Тегерана, который может продолжить обогащать уран. Глава Белого дома заявил о "несомненных доказательствах" того, что Иран, вопреки своим обещаниям, продолжает разрабатывать ядерное оружие.

Обвинив иранский режим в поддержке терроризма и стремлении создать "самое опасное оружие" − ядерное, президент США пообещал, что Вашингтон введет против Ирана экономические санкции "на самом высоком уровне".

Источник: Русская служба DW

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Источник: korrespondent.net

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