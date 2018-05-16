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16. 05. 2018

Посольство РФ ответило на критику США по Крымскому мосту

Посольство России в Вашингтоне прокомментировало реакцию Госдепартамента США на открытие Крымского моста. Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Ранее в Госдепартаменте США заявили, что осуждают строительство и открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины.

"Вашингтон предсказуемо недоволен. Но Крым − Россия. Разрешения на строительство транспортной инфраструктуры в интересах жителей российских регионов ни у кого спрашивать не будем", − говорится в комментарии.

Как сообщал Корреспондент.net, 15 мая РФ официально открыла мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин. 

Керченский мост нарушает суверенитет Украины – ЕС

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Источник: korrespondent.net

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