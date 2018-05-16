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16. 05. 2018

Главу РИА Новости-Украина этапируют в Херсон − СМИ

Главу РИА Новости-Украина Кирилла Вышинского этапируют из Киева в Херсон для избрания меры пресечения. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат.

Отмечается, что в Херсоне расположен офис прокуратуры автономной республики Крым, которая ведет дело Вышинского.

Напомним, 15 мая СБУ провела обыски в офисах РИА Новости-Украина. Руководитель агентства Кирилл Вышинский был задержан. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

По версии СБУ, после возвращения из России в Киев руководитель агентства Кирилл Вышинский и еще несколько журналистов развернули деятельность по поддержке сепаратистов ДНР и ЛНР.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта − российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали ответные меры.

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Источник: korrespondent.net

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