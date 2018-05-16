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16. 05. 2018

Сеул сожалеет из-за отказа КНДР от переговоров

Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне из-за американо-южнокорейских военных учений, сообщает Yonhap.

"Прискорбно, что Север в одностороннем порядке отменил межкорейские переговоры на высоком уровне, сославшись на ежегодные учения Южной Кореи и США. Это не соответствует духу и цели соглашений, достигнутых между лидерами двух стран", − говорится в сообщении министерства по делам национального объединения.

Помимо этого южнокорейское ведомство призвало Пхеньян вернуться к переговорам как можно скорее ради мира и процветания на Корейском полуострове.

Напомним, КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая. Также северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит с США.

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Источник: korrespondent.net

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