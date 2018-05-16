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16. 05. 2018

Итоги 15.05: Крымский мост и обыски в РИА Новости

 
РФ официально открыла Крымский мост
 
Президент России Владимир Путин на торжественной церемонии официально открыл мост в аннексированный Крым.
 
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что незаконное строительство Керченского моста является очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля.
 
Также открытие Крымского моста осудили в США и Евросоюзе.
 
СБУ провела обыски в РИА Новости-Украина
 
Сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисах РИА Новости-Украина. В итоге был задержан руководитель агентства Кирилл Вышинский. Ему объявили о подозрении в государственной измене.

Во время обысков у руководителя РИА Новости-Украина обнаружили два паспорта − российский и украинский. Также у него был найден орден РФ за "возвращение" Крыма.

В Кремле решительно осудили действия Украины и пообещали ответные меры.

В Европе рекордно подорожал уголь
 
В Северо-западной Европе поднялись цены на уголь на фоне сильного спроса на энергоресурсы со стороны Китая.
 
Фьючерсы на следующий год подорожали до рекордных 90,65 долларов за тонну.
 
Суд в России арестовал Навального
 
Тверской суд Москвы приговорил оппозиционного российского политика Алексея Навального к 30 суткам административного ареста за повторное нарушение порядка организации митинга из-за акции 5 мая Он нам не царь
 
КНДР отменила переговоры с Южной Кореей
 
Пхеньян отменил встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая, из-за совместных учений американских и южнокорейских военных.
 
Также северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит с США.
 
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Источник: korrespondent.net

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