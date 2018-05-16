По Крымскому мосту запущено автомобильное движение

Рано утром в среду, 16 марта, в аннексированном Крыму с обеих сторон Керченского пролива открылось автомобильное движение по Крымскому мосту. Об этом сообщает Крыминформ.

"Автомобили начали собираться на подъездных дорогах к Крымскому мосту в 3.00. В Керчи колонну начинают около 70 машин журналистов, блогеров и общественных деятелей, за ними следуют сотни байкеров и местные жители", – пишет издание.

Отмечается, что группу байкеров возглавил лидер мотоклуба Ночные волки Александр Залдостанов (Хирург).

Движение по мосту со стороны Кубани началось примерно в 5.25, а со стороны Крыма – в 5.35. За первый час по мосту проехало более тысячи транспортных средств – более 500 в сторону Крыма и более 600 в сторону Краснодарского края.

"По Крымскому мосту могут ездитть все легковые автомобили и пассажирские автобусы. При этом водителям нужно учитывать ограничение скорости – 90 километров в час. Останавливаться на мосту даже для красивого фото запрещено правилами дорожного движения. Для грузовиков движение будет открыто осенью этого года", – говорится в сообщение.

Напомним, 15 мая Россия официально открыла Крымский мост через Керченский пролив. В церемонии принял участие российский президент Владимир Путин.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что "Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым".

В США и ЕС осудили открытие моста через Керченский пролив, заявив, что это соружение нарушает суверинетет Украины.

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Источник: korrespondent.net