На Донбассе 45 обстрелов, силы ООС понесли потери

За прошедшие сутки подразделения сепаратистов 45 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил (ООС). Один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения, сообщает пресс-центр штаба операции в утренней сводке в среду, 16 мая.
"Российско-оккупационные войска 45 раз нарушили режим прекращения огня, из них 17 раз с применением тяжелого вооружения. Оккупанты снова, пренебрегая нормами Международного гуманитарного права, около шести часов утра вчера, 15 мая, обстреляли из 82-мм минометов населенный пункт Новгородское", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на луганском направлении наиболее напряженной была обстановка в районе населенных пунктов Троицкое и Новозвановка.
На донецком направлении активные оборонительные действия подразделения Объединенных сил вели в районах населенных пунктов Майское, Зайцево, Железное, Верхнеторецкое и Пески.
"По данным разведки, потери противника прошедшие сутки составили двое погибших и трое раненых. Адекватный ответ также враг получил на мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Талаковка и Широкино", – заявили в штабе.
Напомним, за сутки 14 мая, сепаратисты 42 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе. Тогда ни один украинский военный не пострадал.
Также сообщалось, что снова обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Из-за обстрела сотрудники ОБСЕ отказались сопровождать сменный персонал. Ночная смена сотрудников ДФС осталась работать на вторые сутки.
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Источник: korrespondent.net
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