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16. 05. 2018

На Гавайях объявлен красный уровень тревоги из-за извержения вулкана

Самый высокий – красный – уровень тревоги объявлен на Гавайях из-за усиления извержения вулкана Килауэа. Об этом сообщила геологическая служба США в среду, 16 мая.

По данным ведомства, облака вулканического пепла поднимаются в воздух почти на четыре километра.

"В любое время активность вулкана может стать более взрывоопасной. Повышается интенсивность выбрасывания пепла и создания трещин", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти Гавайских островов объявили эвакуацию населения в связи с извержением вулкана Килауэа. Распоряжение об эвакуации затронуло около 10 тысяч человек. Потоки лавы уничтожили десятки домов.

Губернатор штата Гавайи Дэвид Иге объявил район зоной стихийного бедствия из-за активности Килауэа и обратился к президенту Дональду Трампу с запросом о выделении острову помощи в связи с извержением.

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Источник: korrespondent.net

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