Американка принесла на работу пирожные со слабительным и лишилась работы

В США женщину уволили с работы после того, как принесла на вечеринку по случаю увольнения одного из коллег пирожные со слабительным. Об этом портал M Live в среду, 16 мая.
Отмечается, что инцидиент произошел в городе Сейлайн, штат Мичиган. Полиция вызвали представители компании, в которой работала 47-летняя женщина. Кто-то из коллег сообщил руководству, что она собирается принести отравленную выпечку на мероприятие, и пирожные были изъяты.
Полицейские допросили сотрудницу и пригрозили провести анализ ее выпечки. Сначала она отрицала наличие слабительного в пирожных, но в итоге созналась. Признание позволило американке избежать уголовного наказания. Но работодатель решил уволить ее.
В полиции отметили, что история могла бы закончиться совсем по-другому, если бы пирожные попали в руки коллег.
"Мы часто видим такие "шутки" в фильмах или телешоу, но на самом деле это преступление", – отметил представитель полиции.
Ранее в Пакистане женщина отравила ядовитым молоком 15 человек, пытаясь убить своего мужа. Асия Биби очень хотела выйти замуж за другого мужчину по имени Шахид.
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Источник: korrespondent.net
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