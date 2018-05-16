Лента RSS
Подписаться на ленту
16 мая 2018, среда, 09:49
+23°C
Завтра +23°C
+23°C
Завтра +23°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2
  • € 2,38
16. 05. 2018

ОБСЕ: В ЛНР люди не могут общаться с наблюдателями

Сепаратисты самопровозглашенной ЛНР запретили местным жителям общаться с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом сообщает ЛИГА со ссылкой на пресс-службу миссии в среду, 16 мая.

По словам наблюдателей, о новом требовании сепаратистов им рассказала жительница населенного пункта Петрово-Красноселье, что в 44 километрах от временно неподконтрольного Луганска.

"СММ необходимо получить письменное разрешение от главарей боевиков прежде, чем люди смогут предоставить наблюдателям какую-либо информацию", – говорится в сообщении.

Ранее наблюдатели ОБСЕ зафиксировали существенное уменьшение количества нарушений режима прекращения огня на Донбассе. В Донецкой области было отмечено 50 взрывов против около 220 за предыдущий период, а в Луганской – 20 взрывов против 30 накануне.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Украина
Анекдот все анекдоты

Все, кто пропустил церемонию инаугурации президента России Владимира Путина, не расстраивайтесь!
Посмотрите в следующий раз.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.