В Индонезии "самураи" напали на полицию

В Индонезии на острове Суматра четыре человека с самурайскими мечами напали на участок полиции. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителей местной власти в среду, 16 мая.

В результате нападения в городе Пеканбару в провинции Риау погиб один офицер полиции. Еще два получили ранения.

В свою очередь правоохранители застрелили троих нападавших. Еще двух удалось задержать.

Напомним, на прошлой неделе в Индонезии взорвали три католические церкви. В городе Сурабая погибли по меньшей мере пять человек.

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Источник: korrespondent.net