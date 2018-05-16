Политзаключенный Сенцов объявил голодовку

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан. Режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и временно оккупированном Крыму.
Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.
Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.
"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.
Каплан выразила опасения, что голодовка может не принести результатов. "Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег четыре года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - отметила она.
Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат не исключает, что его направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.
Ранее появилась информация, что Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. Вскоре эту информацию опровергла сестра заключенного.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Сборная Беларуси проиграла все матчи на чемпионате мира по хоккею
15 мая хоккейная сборная Беларуси провела последний матч на чемпионате мира в Дании. Седьмой поединок на турнире завершился очередной неудачей. Белорусы проиграли словакам со счетом 4:7.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты узнали, с кем будут играть на ЧМ-2019 в дивизионе I
Хоккейная сборная Беларуси, которая после сегодняшнего матча со словаками покинет элитный дивизион, уже узнала своих соперников на чемпионате мира 2019 года в первом дивизионе.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Захаров объяснил провал белорусских хоккеистов недостатком ледовых арен
В Беларуси необходимо пересмотреть подход к развитию детского хоккея. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал главный тренер минской «Юности» и один из тренеров национальной сборной по хоккею Михаил Захаров, комментируя провал белорусской команды на чемпионате мира в Дании, которая проиграла все свои матчи и вылетела из элитного дивизиона.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Белорусские хоккеисты проиграли Австрии и покинут элитный дивизион
Белорусские хоккеисты 12 мая проиграли сборной Австрии со счетом 0:4 (0:1, 0:3, 0:0) и покинут элитный дивизион чемпионата мира. Шайбы: 1:0 - Вивейрос (4.14). 2:0 - Комарек (30.38, в большинстве). 3:0 - Раффль (34.38, в большинстве). 4:0 - Цвергер (39.36, в большинстве).
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.