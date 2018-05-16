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16. 05. 2018

Политзаключенный Сенцов объявил голодовку

Украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на двоюродную сестру Сенцова Наталью Каплан. Режиссер требует отпустить всех незаконно задержанных украинцев, которые находятся в России и временно оккупированном Крыму.

Сенцов сообщил адвокату, что готовился к этому шагу два месяца, отказываясь от передач и физически подготавливая организм.

Адвокат Дмитрий Динзе предупредил подзащитного о всех возможных последствиях для здоровья. Однако Сенцов заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

"Я, Сенцов Олег, гражданин Украины, незаконно осужденный российским судом и находящийся в колонии  Лабытнанги, объявил бессрочную голодовку с 14 мая 2018 года. Единственным условием ее прекращения является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ. Вместе и до конца! Слава Украине", - написал Сенцов в заявлении.

Каплан выразила опасения, что голодовка может не принести результатов. "Я не могу поддержать Олега в этом. Мне кажется, это глупо и от голодания больше вреда, чем пользы. Очень страшно за него. Олег четыре года в адских условиях, без витаминов, без солнца, без нормального питания, под страшным психологическим прессом. Этот его шаг заставляет нервничать, но я знаю Олега и знаю, что он не отступит. Мне остается только надеяться, что он выдержит и достигнет поставленной цели", - отметила она.

Сейчас Сенцов сидит в одиночной камере. Адвокат не исключает, что его направят на принудительное психиатрическое обследование и применят принудительное кормление.

Ранее появилась информация, что Сенцов готов подать прошение о помиловании, если встанет вопрос о его обмене. Вскоре эту информацию опровергла сестра заключенного.

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Источник: korrespondent.net

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