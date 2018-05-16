ОБСЕ попала под обстрел вблизи Донецкой фильтровальной станции

Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в среду, 15 мая, попали под обстрел в районе Донецкой фильтровальной станции. Об этом говорится в отчете миссии.

Отмечается, что в 09:30 патруль СММ в составе шести сотрудников на двух бронированных автомобилях находился на автодороге Н20 примерно в 1,6 км к юго-востоку от Каменки (подконтрольный Украине, в 20 километрах к северу от Донецка), приблизительно в одном километре к западу от линии соприкосновения.

Наблюдатели осуществляли мониторинг ситуации с безопасностью и способствовали обеспечению доступа сотрудников КП Компания Вода Донбасса к Донецкой фильтровальной станции для обеспечения ее функционирования.

"В 09:34, стоя рядом с автомобилями, трое наблюдателей услышали звук пули, пролетевшей на расстоянии от 20 сантиметров до одного метра над их головами. По оценке, это был огонь из стрелкового оружия с юго-юго-востока на неустановленном расстоянии от месторасположения патруля СММ", - сообщили в пресс-службе.

В ОБСЕ сообщили, что инцидент произошел в районе, на который распространяются гарантии безопасности.

Патруль ОБСЕ покинул этот район непосредственно после возникновения инцидента, вследствие которого миссия приостановила свой мониторинг в районе ДФС.

"Процесс способствования обеспечению доступа сотрудников КП Компания Вода Донбасса к ДФС не был завершен", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 мая Донецкая фильтровальная станция попала под обстрел. Повреждено остекление здания реагентного хозяйства, административно-бытового корпуса.

Напомним, 17 апреля попал под обстрел автобус, который перевозил сменный персонал Донецкой фильтровальной станции. Тогда пять человек получили ранения, а сама станция несколько дней не работала. Без воды остались Авдеевка, частично Донецк и Ясиноватая, Красный Партизан, Крутая Балка и Верхнеторецкое.

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Источник: korrespondent.net