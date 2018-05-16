Дуда поднимет вопрос Донбасса на Совбезе ООН

Президент Польши Анджей Дуда в ходе выступления на заседании Совета безопасности ООН 17 мая намерен обратить внимание на войну на востоке Украины, и "замороженные конфликты" в Молдове и Грузии. Об этом сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает TVN24.
Дискуссия, во-первых, должна касаться "продвижение права и добрых институтов, которые обеспечивают мирное сосуществование через право в международных отношениях", сказал Щерский.
Еще одной темой, поднятой президентом Дудой должны стать "зоны, где право насилуют, где мы имеем дело с ситуацией нарушения международного права, создания напряженности и конфликтов в мире".
По его словам, Дуда в этом контексте вспомнит о ситуации в восточноевропейском регионе, в частности в Украине, а также о "замороженных конфликтах" в Грузии и Молдове.
Третьим вопросом, как сказал Щерский, будет обращение к международному сообществу, чтобы "международное право применять с хорошими намерениями, чтобы оно служило международной справедливости".
Отметим, Польша как непостоянный член Совбеза ООН в 2018-2019 годах в мае председательствует в этой организации.
Ранее Дуда заявлял, что Российская Федерация должна оставить Украину в покое.
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Источник: korrespondent.net
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