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16. 05. 2018

США продолжат подготовку к переговорам Трампа и Ким Чен Ына

Власти США продолжают подготовку к переговорам президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, несмотря на предупреждение Пхеньяна о возможной отмене саммита из-за военных учений американцев и Южной Кореи.

Об этом сказала представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт на брифинге вечером во вторник, 15 мая.

"Мы будем продолжать планирование встречи, которая должна состояться в следующем месяце", – заявила она и напомнила, что "ранее лидер КНДР Ким Чен Ын говорил, что понимает важность для США проведения совместных учений с Южной Кореей".

Хизер Нойерт заверила, что учения не провокационные. По ее словам, "это то, что мы делаем по всему миру с другими нашими партнерами и союзниками".

Напомним, КНДР отменила встречу на высоком уровне с Южной Кореей, которая должна была пройти в среду, 16 мая. Также северокорейские власти пригрозили отменить совместный саммит с США.

Позже Южная Корея выразила сожаление в связи с неожиданным отказом КНДР от проведения в среду переговоров на министерском уровне.

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Источник: korrespondent.net

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