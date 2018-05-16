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16. 05. 2018

В России семь человек погибли в затонувшем вездеходе

В России гусеничный вездеход ГАЗ-71 утонул в лесном ручье в республике Коми. Погибли семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет РФ в среду, 16 мая.

"Семь рабочих, по предварительным данным, утонули в Коми. Девять человек переезжали лесной ручей на гусеничном транспортере, но не рассчитали глубину. Спастись удалось лишь двоим", – говорится в сообщении.

В экстренных службах республики сообщили, что все семь тел уже достали на поверхность.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты и спасатели.

Ранее в московском бассейне умер топ-менеджер Почты России Максим Парамонов. По предварительным данным, у него произошел сердечный приступ.

Также в России трагически погибла девочка в стиральной машине. Ребенок утонул в машинке с вертикальной загрузкой марки Фея.

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Источник: korrespondent.net

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