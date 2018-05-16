С Эвереста спасли двух украинцев

Альпинисты Роман Городечный и Тарас Поздний, застрявшие на Эвересте на высоте 6,4 тысяч метров, спасены. Об этом сообщила глава правления Варта 700 Наталья Шелестак на своей странице в в Facebook в среду, 16 мая.

По ее словам, один из альпинистов находится в больнице.

"Живые, замерзшие немного, но живые! Тарас пока в больнице. Они герои... Искренне всем спасибо за поддержку!" – написала она.

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Источник: korrespondent.net