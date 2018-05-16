Гватемала открыла посольство в Иерусалиме

В Иерусалиме состоялась официальная церемония открытия посольства Гватемалы. Об этом сообщает Newsru.co.il в среду, 16 мая.
В мероприятии приняли участие премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, президент Гватемалы Джимми Моралес, члены правительств обеих стран.
Нетаньяху пообещал, что Гватемала будет первой страной, которую он посетит во время следующего визита Латинскую Америку. В свою очередь Джимми Моралес сказал, что "народы Израиля и Гватемалы являются братьями".
Отмечается, что посольство Гватемалы работает в Иерусалиме уже несколько дней, однако церемония была назначена именно на 16 мая.
Напомним, 14 мая в Иерусалиме открылось посольство США. В связи с этим событием произошли кровопролитные столкновения между израильтянами и палестинцами.
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Источник: korrespondent.net
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