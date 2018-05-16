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16. 05. 2018

В Индии обрушился мост: 15 жертв

Из-за обвала путепровода в индийском городе Варанаси погибли не менее 15 человек, сообщает CNN.

"Уже подтверждена смерть меньшей мере 15 человек и более 10 раненых в индийском городе Варанаси после того, как во вторник вечером обрушился частично построенный путепровод и задавил водителей и пешеходов, которые были внизу", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, часть 50-метровой конструкции, только в феврале была построена, обвалилась, несмотря на то, что строительство самого путепровода еще не завершено.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил соболезнования пострадавшим.

Ранее сообщалось, что число погибших в ходе песчаной бури в Индии достигло 143 человека.

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Источник: korrespondent.net

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