В САП открыли дело против детективов НАБУ за переговоры с Онищенко

Национальное антикоррупционное бюро не имело права вести переговоров с беглым нардепом Александром Онищенко, не ставя в известность САП. В связи с этим против чиновников НАБУ открыли уголовное дело. Об этом в среду, 16 мая, говорится в заявлении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.
В заявлении отмечается, что согласно закону, договор о признании вины может быть инициирован исключительно прокурором, подозреваемым или истцом, но никак не детективами.
Отмечается, что руководитель САП Назар Холодницкий на проведение таких переговоров указания не давал и никому не делегировал таких полномочий.
"Кроме этого, руководитель Главного подразделения детективов НАБУ Калужинской А.В., который, как можно предположить из обнародованных в СМИ видеозаписей, вел указанные переговоры, вообще не является детективом в указанном производстве и не был включен в состав группы детективов в одном из уголовных производств по Онищенко", - отмечают в САП.
В ведомстве Холодницкого отмечают, что НАБУ скрыло от САП проведение опросов Онищенко в режиме видеоконференции по заключению соглашения о признании виновности.
"Более того, после получения информации о тайных переговорах руководства и детективов НАБУ по Онищенко (интервью Онищенко интернет-изданию Украинская правда от 14 декабря 2017 года) на вопрос руководителя САП об озвученных фактах, руководство НАБУ все отрицало, ссылаясь на ложность заявлений подозреваемого Онищенко", - отмечают в САП.
Также отмечается, что роль организатора преступной организации и участие в совершении особо тяжких преступлений, инкриминируемых Онищенко, не позволяет вообще говорить о возможности заключения соглашения о признании вины.
В связи с этим САП 14 мая начала уголовное производство относительно чиновников НАБУ, которые за спиной САП вели переговоры с Онищенко. Досудебное следствие поручено Главному следственному управлению Национальной полиции Украины.
"И наконец, хотим предостеречь детективов и руководство НАБ Украины от предоставления средствам массовой информации ложных данных, манипулирующих общественным мнением и создающих у общественности искаженное представление о работе правоохранительных органов", - резюмируют в САП.
Накануне сообщалось, что САП открыла уголовное производство по материалам пленок Александра Онищенко.
Напомним, ранее нардеп Александр Онищенко заявил, что не разговаривал с директором НАБУ Артемом Сытником относительно передачи "пленок" и пообещал обнародовать компромат на него.
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Источник: korrespondent.net
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