Кабмин выделил 300 млн на жилье для военных

Кабинет министров выделил 300 млн гривен на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе военных. Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в Twitter в среду, 16 мая.
"Сегодняшним решением правительства будут распределены почти 300 млн гривен для приобретения 327 квартир семьям воинов, погибших в зоне АТО, а также тем, кто получил инвалидность вследствие ранения", – написал премьер миниистр.
Он также предложил, чтобы люди сами выбрали себе жилье, после того как уже получат деньги.
Сьогоднішнім рішенням Уряду буде розподілено майже 300 млн грн для придбання 327 квартир сім'ям воїнів, які загинули в зоні АТО, а також тим, хто отримав інвалідність внаслідок поранення. Я вважаю правильний механізм такий: треба надати людям гроші, а вони самі оберуть житло.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 16 мая 2018 г.
Напомним, что всем военным будут выплачивать компенсации за аренду жилья. Ранее государство компенсировало затраты на жилье только военнослужащим офицерского состава и курсантам высших военных учебных заведений.
Ранее министр обороны Степан Полторак рассказал, как у военных увеличилась зарплата.
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Источник: korrespondent.net
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