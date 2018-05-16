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16. 05. 2018

На границе с Польшей умер украинец

На границе с Польшей ночью в среду, 16 мая, умер 48-летний мужчина. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря Львовского пограничного отряда Ярославу Мельник.

Отмечается, что мужчина прошел проверку на украинской стороне, а на польской ему внезапно стало плохо.

Украинец пересекал границу в пункте пропуска Угринов - Долгобичув на легковом авто.

Медики, приехавшие на место происшествия, не смогли спасти мужчину и через некоторое время констатировали его смерть.

Как сообщает Голос Сокальщини, умерший является жителем Червонограда.

Ранее на пункте пропуска на Донбассе умер мужчина.

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Источник: korrespondent.net

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