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16. 05. 2018

В Британии отреагировали на открытие Керченского моста

В Великобритании осудили открытия Керченского моста. Об этом во вторник, 15 мая, заявил британский министр по делам Европы Алан Дункан. Он также подчеркнул обеспокоенность относительно нарушений прав человека на полуострове. Об этом говорится в его заявлении на сайте британского правительства.

"Крым является частью Украины, а его аннексия Россией является нарушением международного права. Открытие этого моста является еще одним нарушением суверенитета Украины и еще одним примером безрассудного российского поведения. Мы продолжаем работать с партнерами, чтобы противодействовать аннексии, в том числе путем поддержки надежного пакета санкций", - говорится в заявлении.

Кроме того, министр выразил обеспокоенность системными преследованиями национальных меньшинств в Крыму и тех, кто выражает свою оппозицию против незаконной аннексии.

"Мы снова призываем Россию освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в Крыму и в России, и обеспечить беспрепятственный доступ международных органов по контролю за соблюдением прав человека на полуостров", - отметил Дункан.

Напомним, накануне Россия официально открыла Крымский мост. Путин на КамАзе возглавил колонну автомобилей, которая открыла движение по мосту из РФ на аннексированный полуостров.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил, что Керченский мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать Крым.

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Источник: korrespondent.net

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