Столтенберг и Макрон обсудили ситуацию в Украине

Генсек НАТО Енс Столтенберг и президент Франции Эммануэль Макрон перед саммитом НАТО обсудили состояние безопасности в Европе, в частности в Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом во вторник, 15 мая, сообщает пресс-служба президента Франции.

"Президент Республики и господин Столтенберг обсудили последние события по борьбе с терроризмом, а также ситуацию с безопасностью в Европе, особенно обратив внимание на ситуацию на Ближнем Востоке и в Украине", - говорится в заявлении.

В сообщении не раскрываются другие подробности разговора на эту тему.

На встрече также были подведены итоги подготовительной работы к следующему саммиту НАТО, который состоится 11 и 12 июля в Брюсселе.

"Президент Республики отметил особую роль, которую будет играть Франция, напомнил об усилиях, сделанных за последний год для укрепления оборонных ресурсов, которые до 2025 года будут увеличены до 2% национального ВВП, для укрепления трансатлантических отношений и укрепления военного доверия к европейцам", - идет речь в документе.

Президент Республики также представил Генсеку НАТО французское виденье будущего НАТО: модернизировать и объединить организацию, максимально использовать ресурсы для обеспечения стабильности и безопасности евроатлантического региона, как надежного и эффективного инструмента коллективной обороны.

Напомним, 10 мая состоялась трехстороння встреча Эммануэля Макрона, Петра Порошенко и Ангелы Меркель. Лидеры трех стран согласовали общую позицию перед тем, как вести дальнейшие переговоры с президентом России.

Ранее Макрон назвал "вкусненькой" жену премьера Австралии.

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Источник: korrespondent.net