ФСБ арестовала задержанное украинское судно

Задержанное в Черном море украинское рыболовецкое судно ЯМК-0041 нарушило запрет на вылов камбалы на шельфе. В связи с этим возбуждено уголовное дело, а на судно наложен арест, сообщает ФСБ РФ в среду, 16 мая.
В спецслужбе заявляют, что украинских моряков задержали якобы в исключительной экономической зоне России. Они поставили сети для вылова камбалы-калкан.
"Добыча этой рыбы с середины апреля до середины июня в акватории Черного моря запрещена повсеместно на всей территории континентального шельфа", – отметили в ФСБ.
У украинцев изъяли и выпустили в море 161 камбалу, четыре травяных краба и три черноморские акулы катран. При этом в сетях погибли 46 морских свиней, 17 камбал и два катрана.
"В отношении капитана судна, гражданина Украины Новицкого В.В., возбуждено уголовное дело о браконьерстве. На судно наложен арест", – добавили в ФСБ.
Напомним, 4 мая российский сторожевой корабль Аметист задержал в Черном море украинское судно ЯМК-0041, которое якобы вело незаконный вылов камбалы неподалеку от крымского мыса Тарханкут.
Позже в Госпогранслужбе Украины обвинили в инциденте капитана ЯМК-0041. В ведомстве утверждают, что у судна было разрешение на ловлю рыбы в пределах 12 морских миль. Права выхода за эту границу у команды не было.
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Источник: korrespondent.net
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