В США без света из-за непогоды остались 600 тысяч человек

На северо-востоке США около 600 тысяч человек остались без света и электроэнергии из-за бурь, ветра, ливня и града, сообщает Reuters. Шквалистый ветер и дожди зафиксированы в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Коннектикут, Пенсильвания, Огайо, Мэриленд и Вирджиния. В нескольких районах прошел град.

Непогода повлияла на железнодорожное сообщение - дороги были заблокированы поваленными деревьями. Кроме того, были отменены почти 400 рейсов в аэропортах Нью-Йорка.

По данным ABC News, порывы ветра достигают 35 м / с. Жителей региона предупредили о возможном возникновении торнадо. Также телеканал сообщает, что в результате непогоды погибли два человека.

Ранее в южных регионах Франции объявили "оранжевый" - предпоследний - уровень опасности. Причиной стал сильный снегопад, который обрушился на эти регионы 13 мая.

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Источник: korrespondent.net