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16. 05. 2018

ОЗХО назвала вещество, которое применялось в Сирии

В сирийском городе Саракиб в начале февраля использовался хлорин. Об этом в среду, 16 мая, в своем пресс-релизе заявила международная организация о запрету химического оружия.

"Миссия поиска фактов (FFM) Организация по запрету химического оружия (ОЗХО) подтвердила, что 4 февраля 2018 года в городе Саракиб, сирийской провинции Идлиб вероятно был использован хлорин в качестве химического оружия", - говорится в сообщении.

Выводы были сделаны, в частности, благодаря двум бочкам, в которых предварительно находился хлорин, а также на многочисленных свидетельствах от пострадавших и сделанных проб в районе использования химоружия.

Отмечается, что мандат Миссии поиска фактов заключается в том, чтобы выяснить использование ядерного оружия или токсичных химикатов.  Миссия не устанавливает ответственных за совершение вероятных атак.

Напомним, эксперты ОЗХО собрали образцы в сирийской Думе.

Ранее в МИД РФ заявили, что нашли в Думе контейнеры с хлором немецкого производства.

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Источник: korrespondent.net

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